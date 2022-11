Nel post partita di Tunisia-Francia Antoine Griezmann ha parlato anche del suo gol annullato nei minuti di recupero ai microfoni di TF1: "Sul cross sono in fuorigioco, ma non importa. Ho detto all'arbitro che non volevo andare sul pallone, poi il difensore sbaglia il rinvio e mi arriva a me. La sconfitta? Quando sei qualificato è difficile giocare questo tipo di partite, abbiamo fatto tanti cambi".