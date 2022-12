Ai microfoni di TF1, Antoine Griezmann ha parlato dei due assenti di oggi - Dayot Upamecano e Adrien Rabiot - spiegando che domenica potranno tranquillamente giocare la finale con l'Argentina: "Dayot stava già molto meglio oggi ma ha preferito non giocare e poi Konaté ha fatto un'ottima partita al suo posto. Adri penso che domenica sarà in ottima forma per la finale. Ci ha mandato un messaggio sia prima sia dopo la gara".