Il ct della Francia Didier Deschamps ha diramato dalla lista dei convocati per l'amichevole con l'Ucraina in programma martedì 7 ottobre e per le gare con Portogallo (11 ottobre) e Croazia (14 ottobre) valide per la Nations League. Il solo "italiano" presente in lista è il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot



Portieri : Lloris (Tottenham), Maignan (Lille), Mandanda (OM)

Difensori : Digne (Everton), Kimpembé (PSG), L.Hernandez (Bayern Monaco), Lenglet (Barcellona), Varane (Real Madrid), Dubois (Lione), Upamecano (Lipsia), Pavard (Bayern Monaco)

Centrocampisti : Camavinga (Rennes), Kanté (Chelsea), Nzonzi (Rennes), Rabiot (Juventus), Pogba (Manchester United), Tolisso (Bayern Monaco)

Attaccanti : Aouar (Lione), Giroud (Chelsea), Mbappé (PSG), Griezmann (Barcellona), Ben Yedder (Monaco), Martial (Manchester United), Coman (Bayern Monaco)