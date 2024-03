Francia, i convocati per le amichevoli con Germania e Cile: sono 6 gli 'italiani'

La Francia annuncia i convocati per le amichevoli in programma per i prossimi impegni amichevoli contro Germania e Cile, che faranno da apri fila verso l'Europeo. Nell'elenco dei calciatori selezionati da Didier Deschamps, ci sono ben 6 "italiani", pescati dalla Serie A. Tre di questi sono milanisti, ovvero Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan, due dell'Inter (Benjamin Pavard e Marcus Thuram), oltre a Adrien Rabiot della Juve.



Questo l'elenco completo dei 23 convocati:



Portieri: Areola, Maignan, Samba



Difensori: Clauss, T. Hernandez, L. Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano



Centrocampisti: Camavinga, Y.Fofana, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery



Attaccanti: Dembelé, Diaby, Giroud, Griezmann, Kolo-Muani, Mbappé, Thuram