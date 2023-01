è intervenuta in conferenza stampa dopo le dichiarazioni di Noe, presidente della Federcalcio francese, su Zinedine Zidane: "Abbiamo visto che le sue affermazioni hanno suscitato scalpore al pari di quello che è Zidane. È anche commisurato a una forma di stanchezza, per non dire esasperazione, rispetto alle parole che non abbiamo più voglia di sentire e atteggiamenti che non vogliamo più vedere. Nelle sue dichiarazioni di scuse, queste parole sono preoccupanti perché dimostrano che è possibile che le cose vadano ancora male in futuro. Abbiamo tutti in mente le sue parole all'inizio dei Mondiali, i commenti connotati di sessismo e più recentemente anche quelle nei confronti di tutti i dipendenti della FFF"."Non è all'altezza di ciò che merita questa grande Federazione e questo grande sport con due milioni di licenziatari. Ci sono diverse dimensioni nel ruolo di un presidente di una Federazione. C'è una dimensione di rappresentanza che oggi è fallita, con un discorso a ruota libera. Questa osservazione ci ha scioccato tutti, è importante che il Comex (comitato esecutivo della Federcalcio francese, ndr) ne prenda piena misura in un momento di scambio che io invito ad avere. Il Comex deve coglierlo ed esprimersi su di esso. Ci sono personalità imminenti nel Comex e spero che possano usare tutto il loro peso per riportare questa Federazione sulla retta via. Le mie responsabilità, me le sono assunte lanciando questo audit. Ho preso due decisioni riguardo a questo audit: la prima è che il lavoro sarà completato come mi ero impegnata all'inizio, ma voglio che la restituzione delle conclusioni al Comex siano fatte più rapidamente. Pregherò Noël Le Graet di ingiungere queste conclusioni non appena le avrà, alla fine di gennaio. Abbiamo preso la decisione di aprire una nuova sezione in questo audit. Non direi altro su questa nuova parte in quanto è molto importante che la presentazione della conclusione sia presentata prima a Noel Le Graet. Il Comex avrà materiale sul comportamento del presidente. Siamo in un momento che ritengo critico per il futuro di questa Federazione. I nostri grandi giocatori meritano di meglio di quello che hanno a capo della loro Federazione"."Queste Federazioni hanno risorse per rispondere a problemi di governance di diverso tipo. I testi prevedono anche in determinati momenti che il Ministero dello Sport prenda il controllo. In via prioritaria, le autorità della Federazione hanno strumenti per affrontare questi problemi. Il Presidente della Repubblica è davvero deluso e davvero ferito quando vengono fatte tali osservazioni su una leggenda dello sport francese e mondiale"."La sua reazione è stata esemplare. Ha detto tutto in una riga e mezza. Bravo Kylian. Ha messo esattamente le parole che tutti noi sentivamo. È importante che i nostri più grandi giocatori possano esprimersi quando altri più grandi giocatori sono danneggiati"."Sulla funzione di rappresentanza, è stato stabilito il fallimento e il Comex deve prendere la misura adatta. Sui prossimi passi, l'audit aiuterà il Comex a prendere la decisione necessaria. Una richiesta di dimissioni? Non metto l'equazione in questi termini. Sta fallendo profondamente sulla funzione di rappresentanza. È molto problematico quando guida una tale Federazione"."Siamo in una situazione molto segnata dall'età della pensione. Alcuni non aspettano di avere una certa età per dire cose fuori luogo. Non possiamo continuare in una situazione in cui ci sono così tante uscite di strada, così tante osservazioni scioccanti"."I nostri statuti non sono perfetti ma offrono una serie di soluzioni. Ognuno deve fare la propria parte"."L'estensione del contratto è stata approvata. È una grande opportunità avere un uomo di questo talento, lo ha dimostrato ancora una volta durante questa Coppa del Mondo in Qatar. Le azioni di un presidente non hanno effetti collaterali negativi sull'allenatore".