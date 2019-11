Il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet ha chiuso le porte definitivamente a un ritorno di Karim Benzema in nazionale, ai microfoni di RMC: "E' un ottimo giocatore, non ho mai dubitato delle sue qualità. Al Real Madrid dimostra di essere uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, ma per lui l'avventura nella Francia è finita".



LA REPLICA - In serata è arrivata la replica dello stesso giocatore, che chiede addirittura di giocare in un'altra Nazionale: "Noel pensavo che non avessi interferito nelle decisioni del commissario tecnico! Sappi che solo io posso mettere fine alla mia carriera internazionale. Se pensate che ho davvero finito, lasciatemi giocare per uno dei paesi per i quali sono convocabile e vedremo".