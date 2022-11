Il Presidente della Federazione Francese, Noel Le Graet, intervistato dall’Equipé, è tornato sulla vicenda della fascia One Love, spiegando la posizione della FFF: “Applichiamo le linee guida FIFA, punto. Siamo 32 squadre a partecipare a questa Coppa del Mondo, provenienti da diversi continenti, diverse culture, diverse religioni e con problemi diversi. Penso che sia molto positivo che la FIFA abbia preso la decisione che tutti indossino la stessa fascia al braccio. Ai Mondiali seguo la posizione della FIFA. Quando giocheremo l'Europeo, seguirò quello della UEFA. Ed in Francia la posizione federale prevale. A casa nostra, possiamo distribuire fasce alle squadre amatoriali per tutti coloro che vorranno indossarle”.