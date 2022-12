Guy Stéphan, vice del ct della Francia Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa: "Giroud? Nel 2018 è stato protagonista senza segnare, ora ha quattro anni e mezzo in più e ha ancora un gran carattere, si muove bene in campo, ha ancora più malizia ed efficacia. C'è una serenità che emerge, una gioia di giocare".