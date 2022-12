Kilyan Mbappé non è sceso in campo insieme ai suoi compagni nel corso dell'allenamento di oggi della Francia agli ordini di Didier Deschamps in vista della sfida contro l'Inghilterra in programma sabato 10 dicembre.



Mbappé, riporta l'Equipe, non si è allenato in via del tutto precauzionale in seguito a una problema accusato alla caviglia e che in realtà lo sta tormentando già da prima dell'esordio in Qatar.