La prima da Ct è andata bene, con la vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita. La seconda uscita di Roberto Mancini sarà invece decisamente più impegnativa, venerdì, a Nizza, contro una rivale storica contro la Francia. I Bleus sono più rodati (hanno vinto 5 delle ultime 7 gare giocate) rispetto agli azzurri contro cui, tra l'altro, hanno avuto la meglio negli ultimi due scontri diretti. Il pronostico SNAI opta per il loro terzo successo consecutivo: Francia vincente a 1,70, si punta a 3,70 sul pareggio mentre l'exploit azzurro sale fino a 5,25. Sono finiti in Over gli ultimi due confronti tra Francia e Italia, le amichevoli giocate nel 2012 e nel 2016, ma per la gara di venerdì i quotisti dicono Under, quindi prevedono meno di tre gol complessivi: idea favorita a 1,73.