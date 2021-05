Presnel Kimpembe, difensore della Francia, parla ad AFP dal ritiro della nazionale transalpina: "Il tridente d'attacco fa paura? Non solo il tridente! La nazionale francese di per sé è spaventosa. Ma questo sulla carta. Spetterà a noi mostrare il nostro talento e anche dimostrare quanto valiamo sul campo. Il mio ruolo di riserva nel 2018 mi ha aiutato a forgiarmi? Certo. Anche se fossi di nuovo riserva, penso che abbiamo tutti la nostra piccola parte di responsabilità. Io sono una persona abbastanza estroversa, a cui piace entrare in contatto con gli altri, creare legami e penso che il mio ruolo all'epoca fosse un po' questo. Anche se come tutti gli altri, mi sarebbe piaciuto fare di più, mi ha insegnato a crescere, ha forgiato ancora di più la mentalità che già ho".