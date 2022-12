“È magico. Non ho parole. Ci siamo dati i mezzi per arrivare fin qui. Possiamo essere fieri di noi stessi, ma non è finita. Sono sempre dentro un sogno, non riesco a svegliarmi. Ho fatto il mio primo gol, spero non sia l’ultimo” – ha dichiarato Kolo Muani, autore del 2-0 finale al suo primo tiro in porta contro il Marocco, ai microfoni di TF1.