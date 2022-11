Christopher Nkunku ha già detto addio ai Mondiali e ha salutato la sua Francia, rimasta in Qatar. Ora arriva anche l'esito dei test fatti dopo l'infortunio in allenamento.



In un bollettino pubblicato dal Lipsia si legge: lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro. Il club tedesco non parla di tempi di recupero, ma scrive che "saranno valutate varie opzioni di trattamento".