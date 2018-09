Una terribile notizia di cronaca scuote il mondo del calcio francese: William Gomis, ex giocatore del Saint Etienne, è stato ucciso nella notte tra domenica e lunedì in quello che sembra essere un regolamento di conti legato al traffico di droga a ​Le Seyne-sur-Mer. Gomis, 19enne, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in macchina con un 14enne, anche lui rimasto ucciso.