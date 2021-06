La sconfitta della Francia contro la Svizzera è stata un fulmine a ciel sereno e non ha lasciato indifferenti nemmeno le famiglie dei giocatori. In particolare, secondo RMC Sport, la ben nota mamma-procuratrice di Rabiot, ha proseguito sugli spalti il dibattito nato sul campo fra suo figlio e Pogba per la palla sanguinosa persa da quest’ultimo in occasione del 3-3, prendendosela con i parenti del centrocampista del Manchester United. Non contenta, non le ha mandate a dire nemmeno al padre di Mbappé, chiedendogli di rieducare suo figlio e renderlo meno arrogante. Su quest’ultimo, ha rincarato la dose anche con dei giornalisti francesi, colpevoli di avere un atteggiamento troppo poco critico nei confronti del fuoriclasse del PSG.