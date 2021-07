Il presidente della federcalcio francese Noel Le Graet è tornato a parlare della prematura eliminazione ad Euro 2020 dei campioni del mondo in carica: "Deschamps è un amico, che non ha mai deluso fino ad oggi. Questo Europeo è stato il primo vero momento di difficoltà da quando allena la Francia. Il suo futuro? Mi sono preso qualche giorno per riflettere e la prossima settimana affronteremo la questione".