L'eliminazione agli ottavi di Euro 2020 non costano la panchina della Francia a Didier Deschamps. Il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graët, conferma il ct a Le Figaro: "Deschamps sarà ancora il ct della Francia al Mondiale in Qatar? La risposta è sì. L'ho ricevuto a Guingamp, la questione è stata risolta in tre minuti. La sua volontà di continuare è molto forte, anche la mia lo è. Non c'è stato alcun dibattito su 'cosa stiamo facendo?' e 'come lo facciamo?'. Ho stima per lui, penso che lui ne abbia di me e della Federazione".