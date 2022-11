La stampa francese annuncia che il presidente Macron raggiungerà il Qatar solo nel caso in cui i Bleus raggiungessero la semifinale. Dopo l'avvertimento del presidente della Federcalcio francese Le Graet, che ha messo la panchina di Didier Deschamps in bilico in caso di mancato piazzamento nelle prime quattro posizioni, ora anche Macron ha dato ai francesi un motivo in più per non mancare l'appuntamento. L'obiettivo di Mbappé e compagni è chiaro.