Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nell'immediato post partita di Francia-Marocco, match che ha visto i campioni del mondo in carica qualificarsi alla finale mondiale contro l’Argentina: "Lo sport regala emozioni semplici e pure, ero teso perché una partita non si vince mai fino all'ultimo e la squadra marocchina ha giocato molto bene e non ha nulla di cui vergognarsi. Ringrazio infinitamente Deschamps e la squadra che è un mix di generazioni diverse. Deschamps è uno che gioca le finali e vince, non c'è mai due senza tre. Questa squadra mia ha reso molto orgoglioso e ho visto una partita straordinaria, domenica sarò ancora presente. Griezmann? È stato incredibilmente generoso”. Le riporta L’Equipé.