: serata tranquilla la sua. I due centrali fanno gli straordinari e lui si gode il loro lavoro.: controlla in difesa e si lancia anche in attacco con discreti risultati. Sempre più convincente come terzino destro.: stravince il duello con En-Nesyri, quando indossa questa maglia è una certezza.: prende il posto di Upamecano ma non lo fa rimpiangere. È suo il futuro e il salvataggio su un cross pericoloso nella ripresa è un flash forward su quello che sarà: spinge come raramente gli è capitato in questi Mondiali. Sul gol è tanto bravo quanto fortunato per il rimpallo che gli regala la rete più importante della carriera: gioca per l’influenza che ha colpito Rabiot. Tiene bene il campo, ha anche una buona occasione ma la getta alle ortiche. Non è qui comunque per caso.: padrone assoluto del centrocampo. Lotta, governa e domina: Ancelotti si frega le mani.: uno e trino. Lo si può trovare sulla trequarti, a centrocampo e a spazzare in difesa, è il segreto di questa Francia.: incappa in una giornata no. Non apporta il contributo solito di questi Mondiali (78’: entra e segna al primo pallone toccato. È quello che ha preso il posto di Benzema e Karim avrà magari guidato quel pallone sul suo piede per portare i Bleus in finale): sgasa come al solito ma pecca nella mira. Il Marocco si concentra solo su di lui e proprio da due azioni iniziate dal talento del Psg nascono i due gol che valgono il passaggio del turno: sprecone. È sfortunato nell’occasione del palo ma poteva fare molto di più in quella capitatagli sempre nel primo tempo. Deschamps lo vede stanco e al 66’ lo toglie per mettere una punta con caratteristiche diverse e più adatte alla gara (66’utile in contropiede, tiene palla anche se entra nel momento più difficile della gara)ormai guida questa squadra con il pilota automatico e continua a vincere. Azzecca i cambi e può riuscire nell'impresa del bis.: sfortunato sul rimpallo dell’1-0 ma poteva attaccare prima la palla. Per il resto fa il suo dopo aver fatto ampiamente in questi Mondiali.: soffre come tutti i suoi compagni di reparto ma sfiora un gol che lo avrebbe fatto entrare nella leggenda di questo sport: la sua gara dura venti minuti, forza per giocare un match storico ma non è in grado di aiutare i compagni. Fatica a correre e si perde Giroud nell’occasione del palo (20’: metta una toppa a uno schieramento improvvido) dal 78’: gran talento, per poco non riapre la gara con una serpentina): prende il posto di Aguerd, out in extremis prende parte alla horror si segnala anche per qualche entrata dura di troppo: non c’è quando Theo segna. Nel secondo tempo fa l’attaccante e riscatta in parte la prestazione ma c’è poco da rimproverargli.: la Francia è un avversario diverso da quelli affrontati finora. Il giocatore della Fiorentina se ne accorge presto. È più impreciso in impostazione e deve mettere troppe pezze anche per lui. Gran duello soprattutto con Mbappé: la prima volta il francese gli scappa via, la seconda lo stende e riesce a cavarsela senza fallo. Nel secondo tempo, come tutta la squadra, torna in cattedra.: diamante grezzo della squadra. Anche oggi dimostra lampi di classe e sfiora il gol, si porta sulle spalle tutti i compagni che nel secondo tempo dominano e provano a riacciuffare la gara.: non è al meglio e si vede. Le fasce che erano uno dei punti di forza del Marocco lasciano questa volta sguarniti i Leoni dell’Atlante. Passa i primi 45’, gli unici in campo, a controllarsi con Koundé, poco coraggio per il giocatore del Bayern. (46’: entra e cambia il match, non riesce però a sfondare la strenua difesa francese): si vede poco, soffre la spinta di Theo. Poteva fare di più: la Francia difende bassa e non gli lascia spazi dove si esalta, viene controllato bene dai difensori avversari e poco dopo la mezzora lascia il campo (66’: fa meglio del titolare ma non trova la porta)nervoso, manca il grande appuntamento, un leitmotiv della sua carriera. Prova ad accendersi con qualche dribbling ma non è la sua giornata (66’: entra e prova a dare il suo contributo, ma manca il guizzo): prova a cambiare una macchina che ha funzionato alla perfezione finora e sbaglia. La difesa a 3 iniziale è un autogol a cui rimedia presto ma la gara si era già messa in salita.