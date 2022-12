Novanta minuti, almeno, per capire se la favola Marocco avrà un altro capitolo oppure se domenica ci sarà la gara più attesa, Bleus contro Albiceleste. Prima di Messi però Mbappé e compagni dovranno avere la meglio della squadra dianche se Deschamps ha alcuneI campioni del mondo in carica sono a due partite dal diventare. La Francia è l'unica squadra rimasta in gara a non avere mai mantenuto la porta inviolata, trovandosi in svantaggio o subendo il gol del pareggio in quattro delle sue cinque partite finora.Dopo aver rotto il tabù semifinali per una squadra africana, il Marocco invece vuole confermare la fama di ammazza grandi e, dopo quelli di Spagna e Portogallo, punta a fare un nuovo scalpo con la Francia. Gli africani cambiano: per la prima volta dal primo minuto in questi Mondiali giocano con una difesa a 3. I precedenti sono tutti a favore dei Galletti.tra le due squadre, arrivati tutti in: il bilancio è di tre vittorie dei transalpini e due pareggi. L'ultimo scontro diretto tra le due squadre è un 2-2 risalente al 2007.: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouameni; Griezmann Dembele, Mbappé , Giroud.: Bounou; El Yamiq, Saiss, Aguerd; Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.