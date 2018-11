Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, ha parlato dal ritiro della Francia: "Tutti conoscono i miei pregi e i miei difetti. Posso adattarmi in diverse posizioni. Nella Juventus gioco in un ruolo diverso rispetto a quello della Nazionale, ma l'importante è adattarsi alle varie situazioni. Mbappe e le critiche sulla sua personalità? Kylian è un ragazzo molto giovane e con grande talento. Tutti i grandi calciatori hanno una personalità forte. Gli esempi sono Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. E lo stesso vale per Messi. Lui è un giocatore di questo tipo".