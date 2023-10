La Francia si prepara ad affrontare la Scozia nel match in programma per martedì alle 21. In vista della sfida, la nazionale di Galtier lavora e prepara con determinazione le mosse, nonostante la già centrata qualificazione. Chi è mancato oggi all'appello è Kylian Mbappé, unico assente tra i giocatori francesi nella seduta d'allenamento a Lille.



LE CONDIZIONI - Come riportato dall'Equipe, non sembra esserci nulla di grave alla base dell'assenza del giocatore simbolo della Francia. Solo un riposo concordato con Galtier per non rischiare di sovraccaricarsi in vista di un periodo ricco di impegni, tra la prossima sfida con la Scozia, il match con lo Strasburgo al rientro dalla sosta e, soprattutto, la gara di Champions League contro il Milan il 25 ottobre. Al momento dunque, salvo sorprese, non si teme per le condizioni di Mbappé.