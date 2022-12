Kylian Mbappé, attaccante francese, premiato come MVP nel 3-1 sulla Polonia, ha parlato: "So che ci sono state molte domande sul perché non abbia parlato prima: nulla di personale contro i giornalisti o contro nessuno. È solo che ho sempre questa necessità di concentrarmi sull'avversario e quando voglio concentrarmi su qualcosa, devo farlo al 100 per cento e non sprecare energie per qualcos'altro. Per questo non volevo presentarmi (davanti alla stampa, ndr). Ho saputo da poco che la Federazione avrà una multa: mi impegno a pagarla personalmente, non dovete far pagare la Federazione per una decisione che è personale".



Siete ossessionati dai Mondiali?

"Certo che questo Mondiale è un'ossessione, è la competizione dei miei sogni, sono fortunato a giocarla: ho basato la mia stagione su questa competizione fisicamente e mentalmente. Volevo arrivare pronto e per il momento sta andando bene, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo che ci siamo prefissati e che mi sono prefissato io, che è vincere".