Gli utlimi gioni di avvivcinamento agli Europei per la Francia sono stati turbati dal, per risolvere il quale, il fuoriclasse francese ha dovuto organizzare una conferena stampa, nella quale si è parlato anche di mercato. Queste le parole del ventunenne.“Al momento il PSG non mi interessa. Sono venuto qui per parlare della Francia. Comunque, e questa è l’unica cosa che vi dirò sul PSG,Sono un semplice calciatore e mi devo accontentare di quello che faccio sul campo. Il presidente e Leonardo possono confermarvelo”.- È vero, ne abbiamo parlato, se n’è parlato molto forse perché non c’erano molte altre cose da dire. Tutti sanno bene o male cos’è successo e mi sono un po’ risentito, ma non ne monteremo un caso. Siamo qui per rappresentare la nazionale francese, il che resta la cosa più importanteIo e Giroud abbiamo un obiettivo comune. Tutti siamo concentrati sullo stesso obiettivo, mettere le cose in chiaro e andare oltre insieme a tutto il gruppo. È un micro-episodio che è venuto a distogliere dal fatto che siamo concentrati su una sola cosa: gli Europei e la partita con la Germania.Ma questo non vuol dire che non lo guardi. Benzema viene anche a 40 metri dalla porta pur di toccare la palla, mentre Giroud preferisce restare più avanti. Credo sia un po’ malsano sottintendere le cose senza dirle. In sostanza, tu (a un giornalista, ndr) sottintendi che io non voglio passarla a Giroud. Io dico che ci sono giocatori differenti”.