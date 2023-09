Stando a quanto riportato da RMC Sport, nella giornata di oggi Mike Maignan e Theo Hernandez non hanno preso parte all'allenamento della Francia, che si è diviso in due sessioni distinte: la prima era riservata ai giocatori titolari che hanno giocato contro l'Irlanda giovedì scorso, la seconda per le riserve. Ancora da comprendere le motivazione legate all'assenza dei due giocatori rossoneri.



UN'ALTRA ASSENZA - Le assenze di Theo Hernandez e Maignan, per la nazionale transalpina, si vanno ad aggiungere a quella di Olivier Giroud, che contro l'Irlanda è uscito anzitempo per un problema alla caviglia: il centravanti, tuttavia, è già tornato in Italia.