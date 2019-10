Il difensore del Nantes Nicolas Pallois ha chiuso con la nazionale francese, senza averci mai giocato. L’ex giocatore di Bordeaux, Niort e Valenciennes con un tweet ha infatti annunciato di aver messo fine alla propria carriera internazionale, dopo non essere stato convocato da Deschamps: "Dopo aver visto le convocazioni di Deschamps ho deciso di mettere fine alla mia carriera internazionale. Che peccato! Ci vediamo sabato per i tre punti”.



LE PAROLE DI DESCHAMPS - Il problema è che Pallois non è mai stato convocato dalla Francia, in nessuna fase della sua carriera. In conferenza stampa Deschamps, messo al corrente della notizia, ha sorriso e mandato un messaggio al giocatore: "È un duro colpo, per lui... È davvero performante con la sua squadra. Accoglierò la notizia con un sorriso".