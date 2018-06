Dopo le due partite della prima giornata che hanno visto trionfare Francia e Danimarca su Australia e Perù, torna oggi in campo il Gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia: alle 14 sono scesi in campo scandinavi e Socceroos, alle 17 presso il Central Stadium di Yekaterinburg tocca ai transalpini allenati da Didier Deschamps e ai sudamericani di Ricardo Gareca. I Bleus con una vittoria sarebbero sicuri di raggiungere gli ottavi di finale, mentre La Blanquirroja con una sconfitta sarebbe praticamente eliminata.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Nelle partite amichevoli pre Mondiali, gli uomini di Didier Deschamps hanno battuto l'Irlanda (2-0) e l'Italia (3-1) prima di ottenere un pareggio contro gli Stati Uniti (1-1). Prima di partire per la Russia, i peruviani hanno sconfitto la Scozia (2-0) e l'Arabia Saudita (3-0) e sono stati costretti ad un pareggio a reti bianche contro la Svezia (0-0). Delle 52 partite giocate dalla Francia contro le squadre della confederazione sudamericana, il bilancio è equilibrato: 17 vittorie, 15 pareggi, 20 sconfitte. Il Perù ha un record storico contro le squadre europee di 16 vittorie, 10 pareggi e 22 sconfitte. Nell'unico precedente incontro tra queste due nazionali, la Francia perse 1-0 in un'amichevole al Parc des Prince nel lontano aprile 1982. I francesi sono imbattuti nelle ultime sette partite della Coppa del Mondo giocate contro squadre sudamericane (4 vittorie, 3 pareggi) ed hanno mantenuto la porta inviolata in cinque di esse; i peruviani invece arrivano da sette partite senza vittorie (2 pareggi, 5 sconfitte), ma hanno però perso solo una partita delle ultime 16 (l'ultima) in tutte le competizioni (10 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Francia (4-3-3): Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernández, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud



Perù (4-4-2): Gallese, Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco, Aquino, Yotún, Cueva, Flores, Carrillo, Guerrero.