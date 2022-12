In Qatar Paul Pogba non è potuto esserci ma sta seguendo con grande trasporto l'avventura della Francia ai Mondiali. Al fischio finale della gara contro il Marocco, il centrocampista della Juve si è precipitato su Instagram dove ha commentato le gesta dei suoi compagni. Prima si è lasciato andare a un 'È vicina...', riferendosi alla Coppa del Mondo, quella che sarebbe la seconda consecutiva per i Bleus. E poi in un'altra storia ha esaltato Griezmann, ribattezzato 'Griezmannkanté', vista la grande capacità di recuperare palloni del giocatore dell'Atletico Madrid, uomo in più per i suoi.