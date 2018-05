Ad Adrien Rabiot non è andata giù la scelta di Didier Deschamps di escluderlo dalla lista dei 23 che andranno al Mondiale con la Francia e, invece, inserirlo in quella dei "sostituti", pronti a essere chiamati in caso di infortuni. Come scrive Le Parisien, il centrocampista del Paris Saint-Germain ha mandato una lettera alla federazione per comunicare di non essere interessato al ruolo propostogli dal ct.