La Francia scenderà in campo alle 21 contro la Scozia in amichevole. Didier Deschamps ha scelto di mandare in campo dall'inizio tre giocatori del Milan e uno dell'Inter, ovvero Maignan, Pavard, Theo Hernandez e Giroud. Panchina invece per l'altro nerazzurro Thuram e Rabiot della Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali del match:



FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Giroud, Mbappé. Allenatore: Deschamps.



SCOZIA (3-4-2-1): Kelly; McKenna, Hendry, Cooper; Patterson, McLean, Gilmour, Taylor; McTominay, Adams; Ferguson. Allenatore: Clarke.