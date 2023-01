Noel Le Graet non è più il numero uno della Federazione di Calcio Francese (FFF). Prima le dichiarazioni polemiche su Zinedine Zidane, poi la reazione sdegnata di tutto il mondo dello sport in Francia da Mbappé a Benzema, quindi le accuse di molestie sessuali da una procuratrice e oggi la riunione d'urgenza del comitato esecutivo che ha portato alla scelta di destituirlo dal suo ruolo.



Le Graet è stato di fatto costretto alle dimissioni, a fare un passo indietro, quantomeno in attesa della pubblicazione dell'audit commissionato direttamente dal Ministero dello Sport in Francia per far luce sulle accuse di molestie sessuali e su altre situazioni critiche interne. Al suo posto, come da statuto, è stato promosso il vice-presidente Philippe Diallo.