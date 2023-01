Questa mattina, mercoledì 11 gennaio, intorno alle 6.40, Parigi si è risvegliata sotto choc perché un uomo armato di coletto ha ferito sei persone alla stazione ferroviaria della Gare du Nord. Uno dei feriti ha riportato lesioni gravi secondo quanto riferito da un portavoce della polizia all'agenzia Reuters.



La polizia è prontamente intervenuta e ha neutralizzato l'aggressore con colpi di arma da fuoco che lo hanno ragginto al torace e lo ha infine arrestato, ma l'agente che ha sparato era in realtà fuori servizio. Ora l'aggressore è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, mentre i treni hanno ripreso la normale circolazione.



La conferma dei fatti è arrivata via social anche da Gerald Darmanin, Ministro dell'Interno della Francia che ha annunciato su Twitter.



Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha confermato su Twitter parte della notizia, inizialmente diffusa dai media francesi, e ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento «efficace e coraggioso».