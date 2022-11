La Francia batte la Danimarca e vola agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Il centrocampista Aurélien Tchouaméni ha parlato in zona mista a fine partita e smentito i rumors secondo cui l'atmosfera in spogliatoio sarebbe più leggera dopo la partenza dell'infortunato Karim Benzema: "Il gruppo si sente bene, viviamo tutti bene insieme. Volevo tornare su qualcosa che abbiamo visto riguardo alla partenza di Karim, il fatto che ci siamo sentiti meglio da quando non c'è più: è totalmente falso perché anche quando c'era lui andava già molto bene. Siamo tutti addolorati per questi infortuni. In ogni caso, quello che posso dire è che da quando siamo arrivati, le cose stanno andando molto bene tra di noi".