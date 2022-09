Brutte notizie per la Francia: Boubacar Kamara, che era stato convocato al posto di Rabiot per gli impegni in Nations League, ha effettuato degli esami dopo aver lasciato il ritiro per un infortunio e dovrà rimanere ai box per due mesi. Distorsione al ginocchio grave, riferisce la nazionale francese. E dunque addio a Qatar 2022 per il centrocampista dell'Aston Villa.