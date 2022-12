Theo Hernandez, terzino del Milan e della Francia, autore dell’1-0 in semifinale contro il Marocco, ha parlato nel post partita ai microfoni di TF1:“È incredibile, giocare due finali di fila è incredibile. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, è stata dura. Sappiamo che la finale contro l'Argentina sarà una grande partita, lavoreremo sodo per vincere questa finale. Voglio rivolgere un pensiero per mio fratello (Lucas Hernandez, che si era infortunato nella prima partita dei Mondiali contro l'Australia, ndr), spero che ci sia".



Poi intervistato dalla Rai ha aggiunto: "Ora sono stanco, ma dobbiamo recuperare per la finale di domenica. Messi? Non ci fa paura, anche se sappiamo che l'Argentina è molto forte".