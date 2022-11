Il mondo del calcio si sta chiedendo la stessa cosa dalla fine di Tunisia-Francia. Perché è stato annullato il gol di Griezmann? E soprattutto, si può annullare una rete dopo il triplice fischio dell'arbitro? Ai tempi del Var, è possibile.



IL VAR - Intanto, un presupposto. Il protocollo VAR prevede che si possa aprire una revisione al video anche dopo il fischio finale. Dunque, anche se l'arbitro ha commesso un errore nel fischiare, il regolamento prevede che si possa andare al video per cambiare decisione.



IRREGOLARE - Poi il motivo dell'annullamento. Var a parte, nel gol dell’1-1 della Francia l’attaccante dell’Atletico Madrid è in fuorigioco al momento del lancio, ma prima che il pallone gli arrivi il pallone viene toccato di testa da un avversario. Il tocco non è stato considerato una giocata dall’arbitro perché ritenuto involontario. Tradotto, è un intervento che non rientra nella categoria delle "giocare deliberate" e dunque la posizione di Griezmann resta irregolare. Come alla partenza.