est nommé sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, jusqu’en 2025



L'ancien international dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l'Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

è il nuovo allenatore della. Ad annunciarlo è la stessa Equipe de France specificando che l'ex attaccante ha firmato un. Guiderà dunque i giovani francesi nellee soprattutto neiDurante la sua carriera da calciatore Thierry Henry ha vestito diverse maglie illustri, affermandosi come uno degli attaccanti più importanti della storia della. Per lui una parentesi importante anche, vestita solo per 6 mesi nel 1999, prima del suo passaggio all'. E' a Londra che Henry fa la sua fortuna: ben. Un legame con l'Arsenal - di cui è il- che gli varrà anche una. Nel 2010 passa aled anche lì metterà in bacheca diversi successi, prima di andare a concludere la carriera aNel 2016 Henry viene scelto da Roberto Martinez come. Nel 2018, passa poi alla guida del, squadra con cui era cresciuto come giocatore prima di andare alla Juventus. Esonerato nel 2019 dai francesi, nel 2020 firma un biennale con i canadesi dele guida la squadra fino al 2021. Poi ecco il, dove viene affiancato nuovamente a Martinez, poi sostituito da Tedesco. Ora, il salto alla guida della, che gli permetterà di guidare una nazionale in prima persona per la prima volta.