Al termine della finale della Coppa del Mondo tra la Francia e Croazia, il difensore transalpino Raphael Varane ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AS: "È difficile descrivere quello che ci sta succedendo. Abbiamo un ottimo gruppo, abbiamo sofferto insieme e lavoriamo tutti per la squadra, siamo giovani, di talento. Sono al settimo cielo. È una grande stagione, non mi rendo conto di cosa sto vivendo. È incredibile, la mia carriera è iniziata in modo spettacolare, non ho parole".



SU MBAPPE' - "Ha un talento incredibile e una maturità pazzesca per la sua età. Un suo futuro al Real Madrid? Se Mbappé giocasse nella mia squadra, sarei molto contento, ma ora non ne parliamo...".