Tra i giocatori che ieri hanno timbrato il 14-0 della Francia contro Gibilterra c'è Warren Zaïre-Emery, 2006 del PSG, all'esordio con la maglia dei Bleus. Proprio durante il gol il centrocampista è però stato vittima di un brutto intervento da parte di Ethan James Santos, espulso proprio in occasione del pericoloso fallo con piede a martello sulla caviglia del francese.



LASCIA IL RITIRO - A causa della distorsione alla caviglia, Zaïre-Emery lascia il ritiro e fa rientro al PSG. Questo il comunicato dell'Equipe de France: "Warren Zaire-Emery, titolare e in gol alla sua prima convocazione in nazionale, subisce una distorsione alla caviglia destra e lascia il raduno. Buona guarigione, Warren"