Francisco Conceiçao alla Juventus: in serata l'arrivo a Torino, poi visite mediche e firma

Redazione CM

22 minuti fa

7

Non solo Nico Gonzalez, in attesa di Teun Koopmeiners e forse di Jadon Sancho. La Juventus ha chiuso un altro colpo di mercato con l'arrivo di Francisco Conceicao, che sarà a Torino in tarda serata: il giovane esterno offensivo, proveniente dal Porto, è atteso per iniziare la sua avventura con i bianconeri.



LE CIFEE - Domani mattina sono in programma le visite mediche, che precederanno la firma sul contratto: l'accordo prevede il prestito secco per una cifra vicina ai 10 milioni di euro (7+3 di bonus), in attesa che l'anno prossimo scatti la clausola da 30 milioni. il classe 2002 è pronto a mettersi a disposizione di Thiago Motta, per rientrare nelle rotazioni offensive, che ora assumono un valore importante dal punto di vista tecnico.