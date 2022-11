Ospite di Sky Sport, Franco Baresi ha detto la sua sulla crescita del Milan: "Il Milan è già salito di livello. Stiamo facendo ottime prestazioni, tanti giocatori sono cresciuti. Il Milan fa un calcio che piace, tutti i giocatori sono coinvolti. Abbiamo un centrocampo molto forte, in difesa ci sono giocatori che non hanno paura e questo è importante. In avanti poi creiamo tanto. Il mister è bravo a proporre un calcio propositivo che coinvolge tutta la squadra. Abbiamo ricreato un grande entusiasmo, San Siro sarà di grande aiuto anche contro il Tottenham".