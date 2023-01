Lasciato il Cagliari dopo appena sei mesi, Franco Carboni, esterno scuola Inter, ha sposato il progetto del Monza. E lo ha fatto con entusiasmo come ha rivelato il classe 2003 a Sportmediaset: "Mio padre Ezequiel (attuale allenatore del Monza Under-18, ndr) è stato decisivo in questa scelta - ha rivelato -. Mi ha detto di non starci a pensare nemmeno un attimo. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia".