Franco Vazquez, 10 giornate di squalifica per insulti di stampo razzista a Dorval del Bari. Campionato finito

A quasi un mese di distanza da Bari-Cremonese del 15 febbraio è arrivata la sentenza del Giudice sportivo su. El Mudo, calciatore grigiorosso ex Palermo e con un passato da oriundo nella Nazionale italiana,La Procura federale, che aveva avviato un'indagine con immediatezza, si era presa del tempo per ascoltare le varie testimonianze incluse quelle dei calciatori e produrre un supplemento. Il parapiglia alla fine della partita era stato causato proprio dagli epiteti rivolti da Vazquez a Dorval, che sono stati trovati meritevoli di una squalifica esemplare.

"Letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale - si legge nel comunicato relativo alla 29ª giornata di Serie B - dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS delibera di sanzionare il calciatore Vazquez con la squalifica per dieci giornate effettive di gara".Mancano otto partite alla fine del campionato di Serie B: si tratta evidentemente di stagione finita a livello di regular season, anche se, se la Cremonese si qualificasse arrivando dal quinto posto all'ottavo e dovesse disputare un turno ulteriore (in gara secca),, se la Cremonese si qualificasse al terzo o al quarto posto accedendo direttamente alle semifinali. Più difficile immaginare una promozione diretta in Serie A, dato che il Pisa secondo dista 12 punti.