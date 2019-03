In vista del martedì di Champions League che vedrà sfidarsi Real Madrid e Ajax al Bernabeu, Frankie De Jong, centrocampista degli olandesi con un futuro al Barcellona ha rilasciato delle dichiarazioni provocatorie al De Telegraaf proprio contro i rivali madrileni: "Eliminarli sarebbe fantastico. Sono i favoriti ma non siamo ancora stati eliminati, se giocheremo bene avremo possibilità di passare. Nel momento in cui ho firmato con il Barcellona, i dirigenti mi hanno chiesto di eliminare il Real e per me sarebbe fantastico".