Franz Beckenbauer, 'Il Kaiser' che rese grandi Bayern Monaco e Germania

Per due volte Pallone d'Oro. Unico per stile ed eleganza della corsa e pulizia dei suoi gesti tecnici, grazie al suo carisma e alla capacità di guidare con naturalezza e autorevolezza la squadra, conducendola alla vittoria, si è guadagnato il soprannome di 'Kaiser', ovvero 'Imperatore'.capace di essere agli inizi della sua carriera un brillante mediano per poi diventare un libero senza eguali.