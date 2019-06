Domenico Frare si è imposto, nell'ultima stagione di serie B, come uno dei difensori centrali di più grande prospettiva. 187 cm di muscoli al quale abbina una ottima tecnica di base, sul ragazzo cresciuto nelle giovanili del Parma si sono concentrate le attenzioni di diversi club di prima fascia. Per saperne di più, calciomercato.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Leonardo Corsi.



Dalla Lega Pro con il Pontedera al sogno serie A sfumato negli ultimi 90 minuti. Frare come ha vissuto questi dodici mesi fondamentali per la sua carriera professionale?

'Domenico è un ragazzo posato e con la testa a posto. Nella sua pur giovane carriera ha saputo attendere l'occasione giusta. Pensi che a Tuttocuoio, qualche anno fa, non era nemmeno un titolare fisso. Ha valori rari per un ragazzo della sua età, una bella famiglia che lo sostiene passo dopo passo e tutti questi ingredienti li ha tramutati in campo sottoforma di dedizione al lavoro e determinazione. Ha delle importanti doti tecniche ed atletiche ma è consapevole che questo non può bastare per emergere'.



Corsi, a chi va dato il merito della crescita del suo assistito?

'Devo dire che c'è tanto merito di due direttori sportivi nell'esplosione del mio assistito: in primis mi riferisco a Giovannini, il primo a crederci senza remore al Pontedera. Ma sono stati fondamentali sia il tecnico Venturato che Marchetti al Cittadella. Avercene di direttori sportivi così nel mondo del calcio: credono nelle idee, investono il giusto e hanno la grande capacità di andare a scovare giovani talenti dove sono state sottovalutate delle qualità. Certamente un ambiente come quello del Cittadella aiuta a migliorarti e a sfruttare quelle che sono le tue potenzialità, mette il giocatore nelle condizioni di fare il meglio. Pontedera e Cittadella sono come Empoli Atalanta: quell'humus da dove nascono le idee e la qualità'.



Frare si è imposto nell'ultima stagione al Cittadella: quali sono le sue caratteristiche principali?

'E' un difensore completo, spicca per concentrazione e tempismo. E' molto forte nell'anticipo, nella scelta del tempo giusto. Ha doti di recupero impressionanti, facilitate da quelle che sono le sue potenzialità atletiche. Basta andare a rivedere la partita contro il Brescia: Domenico è riusciuto a fare un grandissimo recupero su un attaccante forte ed esplosivo come Alfredo Donnarumma. Grazie alle sue leve è un giocatore molto rapido, pulito ed elegante negli interventi. Naturalmente, essendo ancora giovane, deve tirare fuori ancora tutte le sue qualità'. Lo ritiene già pronto per la serie A?

'Io ho molta fiducia nel ragazzo perché ha tutte le caratteristiche, tecniche e mentali, per fare il grande salto. Sa aspettare il suo momento, rubare qualcosa dai compagni in allenamento, ha voglia di crescere. Qualunque cosa accadrà saremo contenti. Nell'ultimo anno Domenico ha toccato il cielo con un dito, ha sfiorato la serie A con il Cittadella. Devo dire che sono stati sfortunati, fossero rimasti in 11 contro 11 avrebbero avuto sicuramente più possibilità di difendere il 2-0 dell'andata. Si sono scontrati con una squadra, il Verona, che ha un forza d'urto notevole. Lui è già felicissimo, tutto quello che verrà si vedrà. Inserito in un contesto giusto saprebbe conquistarsi uno spazio. Lui ti fa fare bella figura ovunque lo porti, si fa volere bene'.



Si parla di un interessamento concreto del Napoli nei suoi confronti: cosa ci può dire a riguardo?

'Io non escludo niente, di sicuro è un motivo di grande orgoglio. In questo momento credo sia un discorso prematuro ma devo dire che risulta questo interessamento. D'altronde, lo ha confermato il direttore Marchetti che c'è stato un contatto tra i club, penso sia la fonte più attendibile. Il nostro ruolo viene dopo quando i club hanno trovato un accordo. Il Napoli o altri club che vorranno il mio assistito sapranno sicuramente trovare un accordo con me. Ho piena fiducia nel Cittadella e in quello che vogliono fare, se arrivasse un trasferimento sarebbe importante per la sua carriera. In caso contrario, non succederebbe nulla. Frare ama il Cittadella, che è una piccola società ma con una struttura da grandissimo club'.



Nella vita privata che ragazzo è Domenico Frare?

'Ama stare con la sua famiglia, passa molto tempo con loro. Appena ha due giorni liberi torna nel suo paese di origine, Conegliano, per stare con gli amici di una vita. Adora il basket e il suo modello è Aymeric Laporte del Manchester City'.