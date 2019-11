Marco van Basten sospeso, per una settimana, da Fox Sport. La leggenda del calcio olandese, tre volte Pallone d'Oro, capace di vincere tutto con la maglia del Milan, non sarà presente in studio la prossima settimana al programma "De Eretribune" a causa della frase nazista pronunciata in diretta tv, quel "Sieg Heil" ("Saluto alla vittoria") utilizzato per salutare Frank Wormouth, allenatore dell'Heracles cresciuto in Germania.



Il canale televisivo donerà all'Insitute of Wars, Holocaust and Genocide Studies, con sede ad Amsterdam, l'importo economico che normalmente viene corrisposto allo stesso Van Basten. Questa la nota di Fox Sports: "Quello che è successo è stato stupido e inappropriato e prendiamo le distanze da ciò che Van Basten ha detto sbato. La collaborazione continuerà, ma a partire da sabato 7 dicembre".