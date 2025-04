Fraseggi rapidi, esterni discontinui e quel dato sui contropiedi: come l'Inter può sconfiggere il Bayern Monaco

, unica squadra italiana rimasta nella competizione,: una sfida affascinante, tra due squadre che hanno dimostrato di saper primeggiare nei rispettivi campionati così come nella maggiore competizione europea, e che faranno di tutto per guadagnarsi un posto in semifinale e non interrompere il proprio percorso.: da calciatore possente difensore tra le altre del Manchester City nonché della nazionale belga, da allenatore alla sua terza esperienza dopo quelle con Anderlecht e Burnley. A lui è stato affidato il compito di riportare il Bayern alla vittoria, dopo che nella passata stagione il suo predecessore Tuchel non ha contribuito ad arricchire la bacheca dei bavaresi.

: da, esterno destro offensivo arrivato dal Crystal Palace per 53 milioni, al mediano, prelevato dal Fulham per 51 milioni, dall’esterno sinistrodel Granada fino ed Ericdel Tottenham., modulo che non ha praticamente mai cambiato nel corso dell’intera stagione.: poco da dire sulle capacità dell’estremo difensore della nazionale tedesca,a causa di un infortunio al polpaccio (rimediato esultando). Se non dovesse recuperare al suo posto verrà schierato l’israeliano Daniel

: i titolariedsaranno ai box per lungo tempo, ed ancheche sarebbe potuta essere un’alternativa ad Upamecano sarà assente a causa della frattura del metatarso. Pertanto,I due mediani davanti alla difesa saranno quasi certamente il capitano Joshuacon, mentre i tre giocatori a sostegno della centravanti inglese saranno scelti verosimilmente in base alla lettura tattica che Kompany vorrà dare alla partita:potrebbe essere il titolare sulla corsia destra,in mezzo (visto l'infortunio di Musiala), mentre sulla sinistra si giocano una maglia(considerando indisponibile Coman).

L’impronta di gioco della squadra bavarese è piuttosto chiara:, attraverso un possesso palla prolungato, facilitato dall’altissimo tasso qualitativo che il Bayern può schierare soprattutto dal centrocampo in su., e non ci saranno stravolgimenti in occasione di una gara tanto importante, né dal punto di vista degli uomini (con il solo punto di domanda sulla presenza di Dumfries nella partita d’andata) che del modulo.

Ci aspettiamo di vederein porta, la linea difensiva a tre formata dacentrale (che dovrà tenere a bada Kane),a completare il pacchetto difensivo. Confermata l’assenza di Dumfries, saràad agire sulla corsia destra, consulla sinistra,ad agire in zona centrale.a completare l’undici nerazzurro.Ma partite di questo livello si giocano e vincono sull’interpretazione della partita stessa, caratteriale e soprattutto tattica. In fase di non possesso,ed il grande tasso tecnico che verrà messo in campo sulla trequarti, così come a garantire il raddoppio sulle corsie esterne e sui frequenti accentramenti degli esterni d’attacco tedeschi.

, emerse già nel corso di questa stagione e verosimilmente accentuate dalle tante assenze.: è lecito attendersi un’attitudine maggiore nel corso del match di andata a Monaco di Baviera rispetto a quanto potrebbe accadere a San Siro:, soprattutto sulla corsia sinistra dove Laimer non ha nella velocità la sua dote migliore e Dimarco potrebbe prendere spesso in infilata il laterale austriaco.(considerando che in fase difensiva anche il gigante Goretzka ripiega in area di rigore), ma. In quest’ottica, un ruolo importante sarà quello dei centrocampisti centrali interisti, che con gli inserimenti e le conclusioni da fuori potrebbero trovare spazio per rendersi pericolosi.

Infine,, così come una generale lentezza nel ripiegare in campo aperto una volta persa palla. Il Bayern non concede molte conclusioni, ma in questa stagione subisce gol sul 40% di tiri concessi.Manca sempre meno a una sfida di fascino e storia:. Non resta che aspettare e godersi lo spettacolo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui