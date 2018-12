Le frasi Enrico Preziosi e Aurelio De Laurentiis contro gli arbitri non sono passate inosservate alla Figc: come riferisce l'Ansa infatti, la procura federale ha aperto due fascicoli per i presidenti di Genoa e e Napoli. Preziosi finisce sotto indagine per aver contestato la direzione di gara in occasione del match con la Roma, mentre De Laurentiis paga le polemiche per la designazione di Mazzoleni per Inter-Napoli. I due potrebbero non essere i soli a finire nel mirino della procura: nelle prossime ore si aggiungerà a questi fascicoli anche un altro sulle recenti dichiarazioni sul tema arbitraggi del presidente del Torino, Urbano Cairo.